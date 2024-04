Gli Usa impongono nuove sanzioni contro l’Iran. Teheran: “Pronti a difenderci”. Israele: “Contrattacco? Li teniamo sulle spine”

Roma, 17 aprile 2024 – Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni conto l'Iran dopo l'attacco ad Israele e si aspettano che alleati e partner seguano misure parallele. “A seguito dell'attacco senza precedenti dell'Iran contro Israele, il presidente Biden si è coordinato con gli alleati e i partner del G7 per imporre nuove sanzioni”, si legge in una nota diffusa dal consigliere per la sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan. Le misure colpiranno in particolare “il programma missilistico e di droni, le entità che sostengono il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica e il ministero della Difesa iraniano”.

Gli Stati Uniti, inoltre, “continueranno a lavorare attraverso il Dipartimento della Difesa e il Comando centrale per rafforzare ed espandere ulteriormente la difesa aerea e missilistica in tutto il Medio Oriente” e non “esiteranno ad agire, in coordinamento con alleati e partner in tutto il mondo, per ritenere il governo iraniano responsabile delle sue azioni dannose e destabilizzanti”.

Un murales di missili iraniani anti-Israele a Teheran

Intanto Teheran ha annunciato che è pronta a usare "un'arma mai impiegata prima” per rispondere ad un nuovo attacco di Israele. La minaccia arriva dal portavoce della Commissione per la sicurezza del regime degli ayatollah. Minacce anche da Hezbollah: “Non vogliamo la guerra totale ma siamo pronti a difenderci”.

Nello Stato ebraico si è riunito il gabinetto di guerra e, secondo quanto riferiscono fonti interne a Times of Israel, Israele pensa che per il momento è meglio mantenere l'Iran sulle spine ritardando la potenziale risposta all'attacco di sabato notte. "Lasciamo che si preoccupino", hanno detto le fonti riferendosi agli iraniani, aggiungendo che la risposta di Israele potrà essere "all'interno o all'esterno dell'Iran". Da parte degli alleati si preme perché prevalga una linea di de-escalation.

