Cucciolo di gorilla salvato dalla stiva di un aereo: si sta riprendendo allo zoo di Istanbul

Roma, 13 gennaio 2025 – Un cucciolo di gorilla è stato salvato dalla stiva di un aereo della Turkish Airlines. Il mese scorso il velivolo stava volando dalla Nigeria alla Thailandia: nascosto in una scatola, con gli addetti ai lavori totalmente ignari, si trovava il piccolo di gorilla di 5 mesi, poi chiamato Zeytin.

Il cucciolo si sta riprendendo allo zoo Polonezkoy di Istanbul mentre gli ufficiali della fauna selvatica stanno considerando la possibilità di riportarlo nel suo habitat naturale. "Naturalmente, quello che vogliamo e l’unico desiderio è che il cucciolo di gorilla prosegua la sua vita nella sua habitat" ha dichiarato Fahrettin Ulu, direttore regionale di Istanbul Natura e dei parchi nazionali.

Nelle settimane successive al suo ritrovamento, Zeytin ha preso peso e mostra, giorno dopo giorno, segni di recupero dal suo viaggio traumatico. "Quando è arrivato, era molto timido, sarebbe rimasto nella scatola dove l’abbiamo trovato – ha detto il veterinario Gulfem Esmen –, ma in questi giorni dimostra di non avere più quella timidezza. Non gli importa nemmeno di noi. Gioca da solo. Ciò che è importante però, è che se deve avvenire un trasferimento nel suo habitat naturale, questo deve essere un ambiente assolutamente sicuro. È estremamente importante per noi."

Entrambe le specie di gorilla esistenti – i gorilla occidentali e orientali, che popolano le remote foreste e montagne dell'Africa centrale – sono classificate come ‘minacciate’ dall'Unione internazionale per la conservazione della natura.

Mentre Istanbul si fa strada come un importante hub aereo tra continenti, i funzionari doganali hanno intercettato sempre più animali oggetto di commercio illegale. In ottobre, 17 giovani coccodrilli del Nilo e 10 lucertole sono stati trovati nel bagaglio di un passeggero egiziano all'aeroporto della città di Sabiha Gokcen.