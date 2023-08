Gmg a Lisbona 2023: ecco il programma. Accoglienza, via Crucis, veglia e messa di chiusura

Lisbona, 3 agosto 2023 – Ha preso il via l’1 agosto a Lisbona, in Portogallo, la 37esima edizione della Giornata Mondiale della Gioventù, meglio nota come GMG, prevista per lo scorso anno a causa dell'emergenza Covid è stata rimandata al 2023. Sei giorni di incontri ed eventi, fino a domenica 6 agosto, per migliaia di giovani arrivati a Lisbona da ogni parte del mondo alloggiati tra strutture convenzionate e almeno 6mila famiglie che si sono messe a disposizione dell'evento in tutta la città. Gli eventi centrali comprendono la Messa di apertura, l'accoglienza, la Via Crucis, la Veglia e la Messa di chiusura. A cornice il Festival della Gioventù con eventi culturali, religiosi e sportivi sparsi in 100 luoghi della città.

L'arrivo di Papa Francesco in Portogallo

Accoglienza, giovedì 3 agosto: il primo incontro con il Papa

Tutte le giornate si aprono alle ore 9 con la catechesi “Rise up”. Tra gli eventi più attesi c'è il primo momento d’incontro con il Papa nel suo secondo giorno a Lisbona. Dopo la visita di cortesia ieri al presidente della Repubblica del Portogallo e l'incontro col primo Ministro nella Nunziatura Apostolica, Papa Francesco si dedicherà oggi giovedì 3 agosto ai giovani della Gmg, la Cerimonia di accoglienza è prevista per le 17.45 al grande Parque Eduardo VII. Ma il Pontefice ha incontrato i giovani anche stamani, all'Università cattolica Portoighese e a Cascais, dove era in programma l'incontro con Scholas Occurrentes.

Via Crucis, venerdì 4 agosto

Papa Francesco inizia alle 9.00 con la confessione di alcuni giovani della GMG a Praça do Império e proseguirà con la Via Crucis con il Papa alle 18.00 nella “Colina do Encontro” (Parque Eduardo VII – Parco Edoardo VII.

Veglia, sabato 5 agosto

Il Pontefice lascerà Lisbona per una visita al santuario di Fatima, ma farà ritorno già in serata per la Veglia coi giovani nel Parque Tejo di Lisbona alle 20.45. Sarà questo uno degli eventi con il Santo Padre in cui ci sarà l'adorazione del Santissimo Sacramento

Messa di chiusura, domenica 6 agosto

Nella giornata conclusiva della GMG 2023, Papa Francesco prenderà parte alla Santa Messa per la Giornata Mondiale della Gioventù. Una celebrazione presieduta dal Santo Padre per concludere la GMG Lisbona 2023. Prima della fine della Messa, il Santo Padre annuncerà la città che ospiterà la prossima edizione della Giornata Mondiale della Gioventù. Nel pomeriggio, infine, incontrerà i volontari della GMG prima di rimettersi in viaggio verso Roma.

I luoghi della Gmg di Lisbona

Ecco i luoghi dove si tengono gli eventi principali:

Collina dell’incontro (Parque Edoardo VII – Parco Edoardo VII): è il luogo della Messa di apertura e della cerimonia di accoglienza del Papa e della Via Crucis

Campo della Grazia (Parque Tejo – Parco del Tago): è il luogo della veglia del sabato sera e della Messa di mandato conclusiva della GMG di Lisbona

Casa Italia: durante i giorni della Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona i giovani italiani e i loro responsabili possonp fare riferimento a Casa Italia (ubicata a Lisbona in rua Artilharia, 1 alla scuola gestita dalle Suore di S. Dorotea della Frassinetti), dove è attiva la segreteria del Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile e saranno sempre presenti un medico ed un rappresentante dell’Ambasciata italiana a Lisbona. Un luogo dove ritrovarsi, fermarsi a riposare, pregare, avere assistenza.

Città della gioia: allestita nel parco Vasco da Gama, nei pressi del Monastero dei Geronimi, a Belém. Qui si ritrovano i 150 confessionali realizzati dai carcerati e gli stand della consueta Fiera delle vocazioni.

I numeri della Gmg

All’1 agosto sono stati 354mila i pellegrini registrati e più di 25mila volontari alla Giornata mondiale della gioventù provenienti da ogni parte del mondo (il comitato organizzatore dice che sono rappresentati tutti i Paesi tranne le Maldive). I Paesi più rappresentati sono la Spagna con 77.224 pellegrini. Seguono, in seconda posizione, l’Italia con 65 mila giovani, il Portogallo con 43.742 e la Francia con 42.482. Hanno voluto essere presenti anche 688 vescovi di tutto il mondo, di cui 30 cardinali. Dall’Italia sono arrivati 109 presuli, dalla Spagna 70, dalla Francia 65, dagli Stati Uniti 61 e dal Portogallo 36. La Gmg di Lisbona registra anche una “grande partecipazione” di pellegrini provenienti dai Paesi di lingua portoghese: da Brasile (5.826), Angola (752), Capo Verde (940), São Tomé e Príncipe (513), Mozambico (312), Guinea- Bissau (122) e Timor Est (62).

Sono 1.753 i pellegrini con disabilità (di cui 153 sordi e 241 non vedenti). La Gmg Lisbona 2023 dispone di 1.626 alloggi pubblici, con una capacità di 294.151 pellegrini, e 8.831 sono le famiglie che hanno aperto le porte delle loro case per accogliere 28.618 pellegrini.

Sono 1.800 le strutture di ristorazione che hanno aderito alla Gmg consentendo la distruzione di circa 2,7 milioni pasti convenzionati. Per quanto riguarda il Festival della Gioventù, sono più di 100 i luoghi in città che ospitano gli eventi culturali, religiosi e sportivi gratuiti organizzati dai pellegrini della Jmj

Ma la Gmg si è prefissata anche una missione “green”: 17.980 sono gli alberi piantati e dedicati alla Gmg Lisbona 2023.