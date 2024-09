Risultati elezioni Germania, cosa succede ora al cancelliere Scholz

Berlino, 2 settembre 2024 – I risultati delle elezioni regionali in Germania – trionfo dell’ultra destra di AfD in Turingia, che è seconda in Sassonia dopo la Cdu – che conseguenze avranno sul governo di Olaf Scholz? Mentre gli osservatori sono divisi, tra chi pensa che con “il risultato storico” dell’estrema destra il cancelliere possa cadere e chi al contrario valuta che la paura possa addirittura rafforzarlo – arrivano le prime dichiarazioni del protagonista.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz

"Risultati amari e preoccupanti”

"Il nostro paese non può e non deve abituarsi a questo. L’AfD sta danneggiando la Germania. Sta indebolendo l’economia, dividendo la società e rovinando la reputazione del nostro Paese”, è stata l’analisi del cancelliere tedesco, che ha esortato i partiti tradizionali a escludere gli “estremisti di destra”. Lo riporta il Guardian.

Netta sconfitta della coalizione di governo

Netta la sconfitta dei partiti della coalizione di governo, tra cui i Socialdemocratici (Spd) del cancelliere Scholz, i Verdi e i Liberali Democratici (Fdp).

Stando ai risultati preliminari diffusi dopo lo spoglio delle schede, in Turingia l’AfD ha ottenuto il 32,8% dei voti, seguito dalla Cdu con il 23,6%, mentre il partito della sinistra di Sahra Wagenknecht (Bsw) ha ottenuto il 15,8% dei consensi. I socialdemocratici sono riusciti a entrare in parlamento con il 6,1% dei voti, mentre i Verdi e l’Fdp non hanno superato la soglia del 5%. In Sassonia, la Cdu è il primo partito con il 31,9% dei voti, mentre l’AfD ha ottenuto il 30,6%, seguita da Bsw con l’11,8%. I socialdemocratici hanno ottenuto il 7,3% e i Verdi il 5,1%. Non appena sono stati diffusi i risultati, il co-presidente dell’AfD, Tino Chrupalla, ha dichiarato all’emittente ZDF: “Una cosa è molto chiara: la volontà degli elettori è che ci sia un cambiamento nella politica. Abbiamo un chiaro mandato per governare in Turingia”.

Cosa era successo nelle europee

Ma il campanello d’allarme per i partiti di governo era già suonato a giugno, alle Europee, che avevano bocciato nettamente la coalizione