Germania, aggredita l’ex sindaca di Berlino Giffey. Secondo attacco a politico Spd in meno di una settimana

Berlino, 8 maggio 2024 – Nuova aggressione in Germania ai danni di un esponente socialdemocratico. La seconda in una settimana. La vittima questa volta è Franziska Giffey, attuale senatrice del land di Berlino con delega all’Economia. La politica tedesca è stata colpita alla testa ieri pomeriggio da un uomo in una biblioteca a Rudow, Berlino. Lo ha riferito la polizia tedesca precisando che l'ex sindaca di Berlino, prima donna a ricoprire l’incarico dal 2021 al 2023, è stata brevemente ricoverata in ospedale per il dolore alla testa e al collo.

L'aggressore è ignoto e si è allontanato subito dopo l’assalto. L’attuale primo cittadino di Berlino, Kai Wegner, ha condannato l’accaduto, sottolineando che chiunque attacchi i politici "sta attaccando la nostra democrazia". "Non lo tollereremo", ha aggiunto.

L’attacco alla Giffey non è un episodio isolato. Un deputato del Parlamento europeo, il 41enne Matthias Ecke, anch'egli membro dell’Spd del cancelliere Olaf Scholz, è stato gravemente ferito da quattro aggressori pochi giorni fa mentre affiggeva manifesti elettorali Ue a Dresda. Per l’episodio un diciassettenne si è costituito, gli altri tre, tutti di “nazionalità tedesca” hanno tra i 17 e i 18 anni.

E sempre nella città orientale ieri un politico, identificato dalla polizia solo come un 47enne del partito dei Verdi, è stato minacciato e sputato da due esponenti di un gruppo di estrema destra mentre stava attaccando manifesti elettorali.