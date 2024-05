Georgia: il ddl filo-Russia, le proteste, l’Ue, la rissa in parlamento. Cosa sta succedendo

10:14

Cremlino: noi non interferiamo, altri sì

La Russia ritiene che quanto sta accadendo in Georgia, dove oggi viene discussa in Parlamento la contestata legge sugli agenti stranieri e da settimane ci sono forti proteste di piazza per scongiurarla, sia "una questione interna". Per questa ragione, il Cremlino "non ha intenzione di interferire", ha detto il portavoce presidenziale appena riconfermato, Dmitry Peskov, "ma notiamo tentativi di aperta interferenza da parte di altri Paesi".