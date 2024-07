Nuova strage a Gaza: almeno 27 morti nel raid israeliano a Khan Younis

10:47

Idf conferma la morte di due ostaggi a Gaza

Le Forze di difesa israeliane (Idf) confermano la morte di due ostaggi di Hamas a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Si tratta di Alex Dancyg, di 75 anni, e Yagev Buchshtav, di 35. La morte dei due risale a mesi fa mentre i militari israeliani erano impegnati nell'operazione militare a Khan Younis, come precisano le Idf citando informazioni di intelligence. Il Times of Israel spiega che l'esercito non ha fornito dettagli sulle circostanze della loro morte citando un'indagine in corso. Si sta indagando sulla possibilità che siano stati uccisi dal fuoco israeliano, aggiunge.