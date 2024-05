Fulmine centra tre bambini in spiaggia, dramma a Porto Rico

Roma, 28 maggio 2024 – Un fulmine ha colpito tre bambini mentre giocavano tranquilli sulla battigia in una spiaggia a Porto Rico. E’ stato veramente ‘un fulmine a ciel sereno’ per i bagnanti della località costiera di Isabela che hanno visto cadere a terra come birilli i tre bimbi, tra i 7 e i 12 anni, colpiti dalla potente scarica elettrica.

Un video choc, spuntato sui social e già virale, mostra la tragedia sfiorata. La scena è impressionante: si vede in lontananza il gruppo di bambini camminare sulla spiaggia quasi deserta. All’improvviso un fulmine si abbatte dal cielo, coperto, colpendo in pieno i piccoli. I bimbi feriti sono stati soccorsi immediatamente dai genitori e trasportati d’urgenza all’ospedale di Aguadilla. La polizia ha dichiarato che uno di loro si trova in gravi condizioni.

Secondo quanto riportato dal media locale Telemundo Porto Rico, per la giornata di ieri il Servizio nazionale di meteorologia di San Juan aveva diramato un’allerta inondazioni in 12 località, tra cui Isabela.