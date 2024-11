Francia-Israele: allerta massima a Parigi dopo le violenze di Amsterdam

Parigi, 14 novembre 2024 – E’ allerta massima a Parigi in previsione della partita tra Francia e Israele di stasera. Pochi gli spettatori (solo 20mila per una capienza di 80mila) allo Stade de France, tanti gli agenti schierati per garantire la sicurezza che è ancora più a rischio dopo gli episodi di Amsterdam. I tifosi israeliani attesi per il match di Uefa Nations Legue sono appena 200: saranno confinati nel settore ospiti, mentre in tribuna sederà il presidente della Repubblica Emmanuel Macron.

Misure di sicurezza eccezionali

In strada sparsi per Parigi, e anche a bordo dei bus, ci saranno 4mila agenti di pattuglia, 2500 solo allo stadio, dove saranno in servizio anche 1.600 guardie di sicurezza private. Un’unità anti terrorismo scorterà la squadra israeliana. Il governo di Netanyahu ha scoraggiato gli israeliani a mettersi in viaggio verso la capitale francese, e alla fine saranno solo 200 quelli seduti sugli spalti.

Le violenze ad Amsterdam

Le autorità francesi hanno innalzato il livello di allerta dopo le violenze di giovedì scorso fuori dalla Johan Crujiff Arena in Olanda, quando i tifosi ospiti del Maccabi Tel Aviv sono stati assaliti da militanti filopalestinesi al termine della partita con l'Ajax. In precedenza, supporter del Maccabi avevano intonato slogan anti-arabi e bruciato una bandiera palestinese nella centrale piazza Dam ad Amsterdam.

Già 10 giorni fa militanti filo-palestinesi avevano fatto irruzione nella sede della Federcalcio francese a Parigi per protestare contro l'organizzazione del match tra Blues e Israele. Nonostante i disordini in Olanda, il ministro degli Interni francese Bruno Retailleau ha deciso di non rinviare la partita né di decentrarla. "La Francia non si tira indietro perché sarebbe come abdicare di fronte alle minacce di violenza e antisemitismo", ha dichiarato.

Macron sarà allo Stade de France con il premier Michel Barnier e gli ex presidenti François Hollande e Nicolas Sarkozy, in segno di solidarietà agli ebrei europei.

La partita e il girone

Alla Francia di Deschamps basterà un pareggio o anche una sconfitta – se il Belgio perde con l'Italia – per passare ai quarti di Nations League. I francesi sono a caccia del primo posto nel girone mentre gli israeliani, dall’altro lato, sono ancora a 0 punti e quindi all’ultimo posto. Alla guida del Gruppo 2 c’è l’Italia con 10 punti. La Francia ne ha 9. Terzo il Belgio con 4 punti.