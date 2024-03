L’Europa disarmata. Sulla difesa comune solo un rinvio a giugno. E Kiev resta più sola

Roma, 22 marzo 2024 – È l’Europa di sempre, 27 Paesi e si vede. Trovare l’unanimità tra democrazie è difficile e così un Paese autoritario come la Russia fomenta le divisioni e continua imperterrito la sua guerra di aggressione all’Ucraina mentre a Gaza il peso dell’Europa è, come sempre in un Medio Oriente nel quale neppure l’America ha ormai l’ultima parola, lillipuziano.

Il presidente ucraino Zelensky

Il Consiglio europeo iniziato ieri a Bruxelles, e che proseguirà fino a oggi, è per certi versi il Consiglio del ’vorrei ma non posso’. Primo punto spinoso, l’Ucraina. Dopo il pranzo con il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, nel quale si è parlato molto di Gaza, i leader si sono collegati con Volodymyr Zelensky e si sono trovati davanti un presidente sconfortato. "Vi ringrazio per gli aiuti militari – ha assicurato loro –, ma le munizioni sono una questione vitale ed è umiliante per l’Europa la scarsa fornitura: potete darne di più ed è fondamentale dimostrarlo ora".

Fosse facile. I 27 hanno approvato un nuovo strumento di assistenza militare all’Ucraina da 5 miliardi ma stanno avendo grandi difficoltà sulla confisca dei proventi degli asset russi congelati, che potrebbe dare altri 3 miliardi aggiuntivi all’anno. L’Ungheria, come sempre, è contraria, e non a caso Viktor Orban ieri ha fatto i complimenti a Putin per la vittoria alle elezioni presidenziali. A sera la bozza finale era più che generica. E mentre i leader cenavano, gli sherpa lavoravano a un nuovo testo nel quale si chiariva che solo il90% della somma sarebbe andato a finanziare la difesa ucraina mentre il 10% che andrebbe al bilancio comunitario sarà destinato solo alla ricostruzione. È un contentino non da poco per Orban e una vittoria seppur simbolica per Putin. Ma non è sicuro che l’intesa verrà trovata: probabilmente ci sarà un’intesa di massima, rivenduta come un grande successo, ma il via libera formale verrà fatto slittare al prossimo Consiglio europeo, a giugno.

Tutto è dannatamente complicato. Come dimostra la questione del potenziamento e del finanziamento della Difesa europea. Nella bozza finale di conclusioni si dice che Consiglio e Commissione dovranno "esplorare tutte le opzioni per mobilitare risorse finanziarie", ma è stato finora escluso l’invito più preciso a riferirsi a "soluzioni innovative". Ove ’innovative’ sta per emissione di debito comune come avvenne durante la pandemia con Net Generati on EU. La Francia, insieme ai Baltici, la Romania, la Grecia e il Portogallo, ha fatto circolare una lettera, in cui si cita espressamente l’ipotesi di "debito comune europeo", da percorrere anche unitamente ad altre soluzioni, come "nuove linee guida per la Bei". Ma la Germania, come i ’frugali’, dall’Olanda all’Austria, alla Svezia, sono più o meno contrari.

E così la misura resta nel divenire, una opzione da rinviare a tempi migliori. Il Consiglio invita la Commissione ad esplorare tutte le opzioni per mobilitare i fondi e di riferire a giugno. "L’attualità – ha detto il commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni – ci impone di trovare strumenti di finanziamento comune per la difesa, ma non ci siamo ancora e questo può essere motivo di rammarico". Già. Stessi problemi per uno dei temi caldi di oggi, la politica agricola, con la Francia si schiera con Italia e Polonia per bloccare la bozza di accordo UE per mettere un tetto all’import di prodotti agricoli ucraini: avena e mais ma non grano e orzo. E da qui, specie per la mancanza del grano, la frenata.

Va meglio sul via libera ai negoziati per l’adesione della Bosnia Erzegovina, ok in serata, e su Gaza, dove a parole stiamo dalla parte giusta. Ma sulle scelte vere e sui soldi, vedi Ucraina e sul potenziamento della difesa comunitaria, le divisioni restano e i rinvii sono la regola.