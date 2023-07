Erica Marsh, l’influencer ‘progressista’ è un fake? L’esperto: “Voleva far sembrare idioti i liberal”. Cosa sappiamo

oma, 5 luglio 2023 - Erica Marsh - voce in apparenza liberal e virale sul web, dalla foto giovane bionda con candidi occhi azzurri, “ex volontaria per Obama e Biden”, come si è sempre presentata - potrebbe non essere mai esistita. La sua foto sarebbe inventata dall’intelligenza artificiale. Almeno questa, ad oggi, è la conclusione degli esperti, ad esempio John Scott-Railton, ricercatore senior al Citizen lab dell’Università di Toronto. Che ha sintetizzato: “Sospetto fortemente che questa persona non esista”.

“Erica Marsh non esiste“ I giornali Usa si sono impegnati a capire chi fosse questa giovane influncer che, per dirla in parole povere, le stesse usate da chi dubita di lei, fa fare ai democratici la figura degli idioti. Una delle punte massime si è raggiunta dopio la decisione della Corte Suprema Usa che a fine giugno ha dato uno stop storico: le università americane non potranno più usare la razza o l’etnia come fattore per ammettere gli studenti. “La decisione odierna della Corte Suprema è un attacco diretto ai neri. Nessuna persona di colore sarà in grado di avere successo in un sistema basato sul merito, motivo per cui erano necessari programmi basati sull’azione affermativa”, ha twittato ’Erica marh’. Apriti cielo. Gran polverone mediatico, con scambio di accuse di reciproco razzismo.

L’indagine del Washington Post Il Washington Post ha deciso di vederci chiaro. E ha cominciato a cercare le tracce di Erica Marsh, ad esempio nei registri telefonici o elettorali. Niente. Dalle parti di Obama e di Biden pareva non essere mai esistita.

Account sospeso Nel dubbio, Elon Musk, il padrone di Twitter, non è stato a pensarci su troppo. E domenica ha sospeso l’account da 130mila follower aperto nel 2022, politica messa in pratica fin dall’inizio dell’avventura. Nello stesso giorno il patron della Tesla aveva sorpreso un’altra volta i suoi ’clienti’ sullap iattaforma social, inserendo nuove regole e limitazioni. “«limiti temporanei» a Twitter per contrastare gli «elevati livelli di manipolazione del sistema e di data scraping». L’annuncio del miliardario arriva in una giornata di difficoltà per Twitter, che ha accusato per un breve periodo problemi a livello globale, inclusa l’Italia. I paletti imposti da Musk prevedono per gli account verificati un massimo di 6.000 post da leggere al giorno mentre per gli account non verificati la soglia scende a 600 post al giorno, fino a toccare i 300 post per gli account nuovi non verificati. I limiti seguono la recente decisione di Musk di richiedere obbligatoriamente un account sulla piattaforma per leggere i tweet: una misura «temporanea di emergenza», ha spiegato nei giorni scorsi per limitare lo scraping di dati «molto aggressivo» condotto da centinaia di aziende a danno dell’esperienza dei clienti del social.. Le stastiche degli account fake di ogni tipo sono Sono davvero tanti

