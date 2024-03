Elon Musk choc: “Uso Ketamina nell’interesse degli investitori”

New York, 18 marzo 2024 - Elon Musk fa uso di Ketamina, che gli viene regolarmente prescritta dal medico “nel miglior interesse degli investitori” di Tesla e delle altre società di cui è alla guida.

La rivelazione di Musk è stata fatta all’ex anchorman della Cnn Don Lemon, al quale il proprietario di X ha spiegato in un’intervista come quello che conta per Wall Street è “l’esecuzione. Quindi dal punto di vista degli investitori, se sto prendendo qualcosa dovrei continuare a farlo”.

Nei mesi scorsi il Wall Street Journal aveva riportato che i manager di Tesla e SpaceX erano preoccupati per l'uso di droghe ricreative da parte di Musk. Il miliardario aveva risposto di aver sempre superato tutti i test antidroga.

Qualche giorno fa Musk aveva improvvisamente cancellato ‘The Don Lemon Show’ su X dopo aver registrato con l'ex anchor della Cnn un'intervista per la prima puntata. Secondo un comunicato della società di San Francisco dopo “una lunga riflessione si è arrivati alla conclusione di non proseguire il contratto di partnership commerciale con il programma”. Lemon, tuttavia, “è benvenuto nel pubblicare i suoi contenuti su X, senza censura”.

In un video pubblicato sul social media l'ex anchor aveva replicato accusando Musk di essere “arrabbiato con me” e annunciando che oggi avrebbe trasmesso la sua intervista con il patron di Tesla su YouTube. Il giornalista non ha spiegato quali fossero le regioni della presunta ira del miliardario ma ha sottolineato che “l'intervista era senza condizioni”.