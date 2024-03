Cos’è la ketamina che dice di assumere Musk. Le due facce del farmaco e gli effetti collaterali

Roma, 18 marzo 2024 – Elon Musk ha affermato che il suo uso di ketamina, prescritta periodicamente dal medico, “è nel miglior interesse degli investitori” di Tesla e delle altre società di cui è alla guida. Ma cosa è la ketamina? E quali sono i rischi associati all’assunzione?

La ketamina ha due facce: è un farmaco anestetico utilizzato in ospedale, ma se utilizzata per scopo ricreativo diventa una droga pericolosa.

La ketamina come farmaco

La ketamina è un farmaco anestetico ampiamente utilizzato per interventi chirurgici, in genere di breve durata, soprattutto in campo pediatrico, traumatologico e in ambito veterinario.

La ketamina come droga

Se utilizzata per scopo ricreativo diventa una pericolosa droga che agisce sul sistema nervoso centrale come un potente psichedelico provocando una sensazione di dissociazione mente e corpo.

Gli effetti collaterali

La ketamina provoca: vertigini, torpore agli arti inferiori, perdita di coordinazione motoria, perdita della percezione sensoriale, abbassamento della temperatura corporea (ipotermia), problemi di rigidità muscolare, a dosaggi molto alti o con iniezioni intramuscolari può sopraggiungere anche l’arresto respiratorio che può portare a coma o morte. Gli effetti psichici variano dal leggero stato di euforia, sensazione di distacco tra mente e corpo, difficoltà nella coordinazione dei movimenti, difficoltà nel controllo dei vari sensi. Le immagini vengono distorte, possono comparire allucinazioni e diventa difficile distinguere sensazioni tattili (caldo/freddo, asciutto/bagnato), con alti dosaggi è possibile raggiungere Nde (near death experience, esperienze vicine alla morte).

Rischi a lungo termine

La ketamina può far sviluppare una vera e propria dipendenza. Chi la assume si ritroverà a desiderare dosi sempre più importanti con conseguenze gravissime per l’organismo. Uno degli effetti più devastanti è quello alla vescica. Chi è dipendente dalla sostanza può addirittura essere costretto a sottoporsi ad un intervento di asportazione dell’organo muscolare.