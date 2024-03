"Deriva antisemita negli atenei" Universitari italiani lanciano allarme per crescente antisemitismo nelle università, denunciando episodi come la negazione di parola a giornalisti ebrei e la decisione di Torino di non collaborare con atenei israeliani. Associazione Setteottobre si mobilita per difendere libertà accademica e sicurezza di studenti e docenti ebrei.