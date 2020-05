New York, 9 maggio 2020 - Nel quotidiano computo della strage da Coronavirus nel mondo emerge il datp preoccupante degli Stati Uniti, nonostante l'ottimismo di Trump ("Andrà via senza vaccino, i virus muoiono"). Sono 1.635 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore negli Usa. Il bilancio totale della pandemia supera così i 77 mila morti, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University. Gli Usa registrano al momento oltre 1,28 milioni di casi ufficialmente diagnosticati. Record di decessi, invece, in Brasile, che ha registrato 751 morti in 24 ore.

Stop alle guerre, gli Usa bloccano l'Onu

Intanto gli Stati Uniti hanno bloccato un voto su una risoluzione al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per un cessate-il-fuoco immediato globale volto a sospendere i più gravi conflitti in corso nel mondo e a permettere ai Paesi di affrontare la pandemia di coronavirus.

La motivazione, apparentemente, è che nel testo della risoluzione si faceva menzione implicita dell`Organizzazione mondiale della sanità, secondo quanto rivelato da alcuni diplomatici, come scrive stamane The Guardian. E il presidente americano Donald Trump ha interrotto i finanziamenti destinati all`organizzazione da inizio aprile, accusandola di non essere riuscita a impedire la diffusione del coronavirus e di non aver fatto abbastanza.

Gran Bretagna, obbligo di quarantena

Il Regno Unito introdurrà l'obbligo di quarantena per tutti i passeggeri in arrivo negli aeroporti del Paese a partire da fine mese: è quanto ha appreso la Bbc da fonti del governo e del settore dei trasporti aerei. La quarantena durerà 14 giorni e verrà applicata alle persone provenienti da tutti i Paesi del mondo eccetto l'Irlanda.

Secondo Airlines UK, l'associazione che raggruppa la compagnie aeree britanniche, questa misura dovrebbe essere accompagnata da un "exit plan credibile" e quindi la sua applicazione dovrebbe essere soggetta a una valutazione settimanale. Non è chiaro ancora, sottolinea la Bbc, per quanto tempo resterà in vigore l'obbligo di quarantena e se i non residenti potranno trascorrere i 14 giorni di isolamento in abitazioni private prese in affitto. Il governo dovrebbe fornire oggi i dettagli del piano ai rappresentanti delle compagnie aeree e degli aeroporti.

Germania, il conto di contagi

In Germania sono stati registrati nelle ultime 24 ore altri 1.251 casi di coronavirus per un totale di 168.551 contagi. Lo ha riferito il Robert Koch Institute, precisando che il bilancio dei morti per Covid-19 è arrivato a 7.369 (+147).

Cina, un solo caso in tutto il Paese

Le autorità sanitarie nella Cina hanno dichiarato annunciato di aver registrato un solo nuovo caso di contaminazione da coronavirus in tutto il Paese e di non aver registrato ulteriori decessi legati all'epidemia scoppiata nel centro del paese lo scorso dicembre. La National Health Commission ha dichiarato nel suo aggiornamento quotidiano che si trattava di "un'infezione importata" e, in totale, secondo i dati della commissione, il coronavirus ha infettato 82.887 persone e ha causato in totale 4.633 morti.