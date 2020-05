Roma, 8 maggio 2020 - La prossima soglia che la pandemia di coronavirus sta per superare nel mondo è 270mila: le vittime cioè finora accertate del Covid-19 nel pianeta. Secondo l'ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University i decessi sono stati 269.584, con 3.846.949 casi confermati. Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito, con 75.670 morti e 1.256.972 casi di contagio confermati. Dopo gli Usa il Paese con il maggior numero di vittime è il Regno Unito, che al momento ha registrato 30.689 decessi e 207.977 casi.

Merkel, telefonata con il Papa

Il cancelliere tedesco Angela Merkel ha avuto un colloquio telefonico con Papa Francesco in merito alla situazione creata dalla pandemia da nuovo coronavirus e lo ha invitato a visitare la Germania non appena la crisi lo consenta. Lo ha reso noto il portavoce del governo tedesco, Steffen Seibert. Al centro del colloquio, la situazione umanitaria e politica globale, ma anche l'importanza della coesione europea e della solidarietà internazionale per far fronte alla crisi scatenata dalla pandemia. Entrambi hanno anche sottolineato la necessità di aiutare i Paesi poveri ad affrontare l'emergenza. In Germania i contagi sono 167.300 (1.209 i nuovi) e i morti 7.266 (+ 147).

Kim si rifà vivo

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha inviato un "messaggio verbale" al presidente cinese XiJinping e "si è congratulato con lui, apprezzando molto che stia cogliendo una chance di vittoria nella guerra all'epidemia senza precedenti".

Usa, sale il numero dei morti

Sale il numero dei morti negli Stati Uniti: 2.448 nelle ultime 24 ore. Nella giornata precedente i decessi erano stati 2.073. Il bilancio complessivo ha superato le 75.500 vittime, con oltre 1,2 milioni di contagi in tutto il Paese. E' stata individuata in un salone per unghie l'origine della diffusione del coronavirus in California. Lo ha detto il governatore dello Stato, Gavin Newsom.

Emergenza Brasile

Sono 610 i morti registrati nelle ultime 24 ore in Brasile. Lo rivela il ministero della Salute, precisando che il totale delle vittime è di 9.146. I nuovi contagi sono 9.888, per un totale di 135.106.In America Latina 320mila positivi e 17.400 morti.

Australia, riapertura in tre fasi

L'Australia ha annunciato una road map in tre fasi per allentare le restrizioni imposte a causa del coronavirus e far ripartire entro luglio l'economia del Paese.

Dazi Usa-Cina

Cina e Stati Uniti si impegnano ad attuare la 'fase 1' dell'accordo sul commercio siglato a gennaio, malgrado la pandemia del Covid-19.

La mappa live del contagio