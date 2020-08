Washington, 26 agosto 2020 - Coronavirus nel mondo, dai vari Paesi continuano ad arrivare bollettini preoccupanti, per numeri di contagi e morti, anche se l'Oms intravede uno spiraglio di luce, sostenendo che l'epidemia inizia a rallentare a livello globale. Ma in Germania i nuovi casi sono oltre 1500 e in India per l'ottavo giorno consecutivo si contano oltre 60mila nuovi casi, il che fa schizzare il conto totale sopra i 3,2 milioni, con quasi 60mila morti.

Germania

Nelle ultime 24 ore in Germania sono stati riscontrati 1.576 nuovi casi di Coronavirus, portando il totale a 236.429 contagi, ha riferito il Robert Koch Institute, precisando che ci sono stati altri tre decessi, per complessivi 9.280 morti dall'inizio dell'epidemia di Covid-19.

Francia

Anche in Francia il Covid non sembra abbassare la testa: si sono registrati nelle ultime 24 ore altri 3.304 casi di coronavirus, contro i 1.955 del giorno precedente, e 33 nuovi focolai. Le autorità regionali della Provenza-Alpi-Costa Azzurra (Sud) hanno annunciato in serata un rafforzamento delle misure a Marsiglia: introdotti l'obbligo di indossare mascherine e la chiusura di bar e ristoranti alle 23:00 in tutto il dipartimento delle Bouches-du-Rhone.

India

Nuovo record in India dove per l'ottavo giorno consecutivo sono stati registrati oltre 60 mila nuovi casi di coronavirus, portando il totale dei contagi oltre la soglia dei 3,2 milioni. Secondo le autoritò sanitarie, in 67.151 sono risultati positivi al Covid-19 per un totale finora di 3.234.474, mentre il bilancio dei decessi è arrivato a 59.449, compresi i 1.059 morti delle ultime 24 ore. Il secondo Paese più popoloso al mondo è terzo nella lista globale dopo Usa e Brasile per numero di casi di Covid-19 e all'inizio di agosto ha registrato il maggior incremento giornaliero di contagi al mondo.

Brasile

Nelle ultime 24 ore in Brasile sono statoi registrati 1.271 morti e 47.134 nuovi contagiati di coronavirus. Lo riferiscono le autorità sanitarie brasiliane. Dall'inizio della pandemia il numero complessivo di contagi è salito a 3.669.995 mentre i morti hanno raggiunto quota 116.580.