Roma, 29 settembre 2020 - La Germania torna a viaggiare sui 2mila nuovi contagi al giorno. Parigi va sempre peggio e non sono escluse nuove restrzioni. In Russia a Mosca scuole chiuse dal 5 al 18 ottobre. L'Europa continua a fare i conti con la seconda ondata della pandemia di Coronavirus mentre complessivamente nel mondo le morti per Covid-19 hanno superato il milione nel conteggio della Johns Hopkins University considerato il più indipendente e adffidabile. Secondo i dati dell'ultimo aggiornamento, i decessi sono arrivati a 1.000.555 in tutto il pianeta, con gli Stati Uniti che piangono il bilancio più pesante - 205.024 - seguiti dal Brasile, con 141.741; e l'India, con 95.542.

L'Oms plaude all'Italia

Sono arrivate dall'Italia - insieme a Thailandia, Uruguay e Pakistan - le risposte migliori alla pandemia: lo certifica il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus sull'Independent.

Germania, 2mila nuovi casi

Sono 2.089 i nuovi casi di contagio registrati in Germania nelle ultime 24 ore, 11 i decessi, contro i 1.192 casi e i 3 decessi del giorno precedente. In totale dall'inizio della pandemia i casi sono 287.421, i morti 9.471. Le regioni maggiormente colpite sono il NordReno Westfalia - 69.284 contagi e 1.867 morti - seguito dalla Baviera, con 67.763 infezioni e 2.664 decessi. La cancelliera Angela Merkel incontra i capi dei governi regionali.

Parigi peggiora

La situazione epidemiologica di Parigi peggiora giorno dopo giorno e le cifre della capitale sono sempre più da regione in "allerta massima", come Marsiglia e Aix-en-Provence, e non più di "allerta rafforzata" come è attualmente. Per ora il ministero della Salute assicura che nulla è stato deciso su un'ulteriore stretta, al di là della chiusura dei bar alle 22, delle palestre, e della limitazione a 1.000 persone per i grandi eventi pubblici. Eventuali nuove decisioni verranno adottate sulla base di osservazioni settimanali.

Mosca, scuole chiuse

Il sindaco di Mosca, Sergei Sobianin, ha ordinato la chiusura di tutte le scuole dal 5 al 18 ottobre, a causa dell'aumento dei casi di coronavirus registrati negli istituti. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa Sputnik. In Russia nelle ultime 24 ore si sono registrati 8.232 nuovi casi di Covid-19 e 160 persone sono decedute a causa del morbo.

Usa, oltre 300 nuovi morti

Gli Stati Uniti hanno registrato 33.037 nuove infezioni da coronavirus e 316 decessi correlati al Covid-19 nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University. Il totale dei contagi a livello nazionale ammonta ora a 7.148.045 casi. I decessi sono invece 205.072, secondo la stessa fonte.

Israele, record choc

Israele ha superato gli Usa nel rapporto tra morti e numero di abitanti. Allo stesso tempo è al vertice dei Paesi con il più alto numero di nuovi contagi giornalieri, sempre rispetto alla popolazione.