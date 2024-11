Oggi il voto sulla nuova Commissione Ue. Von der Leyen: “E’ la squadra giusta per questo momento della storia”

Strasburgo, 27 novembre 2024 – La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha aperto la plenaria che, dopo mezzogiorno, sarà chiamata ad approvare con maggioranza semplice dei votanti il collegio della Commissione Ue presieduto da Ursula von der Leyen.

“Questo Collegio è la squadra giusta per questo momento nella storia dell'Europa. Voglio sottolineare la parola "squadra". Saremo una squadra con i cittadini europei, ascoltando e imparando di più dalle realtà quotidiane che le persone affrontano. E saremo anche una squadra con voi e con gli Stati membri. Sappiamo che la vostra fiducia dovrà essere costantemente guadagnata. Non solo per il voto di oggi, ma per tutti i cinque anni. Ecco perché ho chiesto ai Commissari di essere più presenti in questa plenaria e in ciascuna delle vostre commissioni. Di impegnarsi di più ed essere più trasparenti", ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso in plenaria al Parlamento europeo.

"E lavoreremo per continuare a rafforzare la nostra partnership con questa Camera, a partire dalla riforma del nostro accordo quadro. Potete contare su di me, su Maros Sefcovic e su tutti i Commissari per realizzare questo fin dal primo giorno. Insieme, possiamo lavorare all'ambizioso programma di riforme di cui l'Europa ha bisogno. Credo che abbiamo bisogno di una modifica del trattato, laddove possa migliorare la nostra Unione. E voglio lavorare su questo con questa Camera", ha aggiunto.