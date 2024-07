Colpi di taser per fermarlo. Si sente male e muore

Un’inchiesta disposta dalla Procura di Bolzano accerterà le cause della morte di un uomo avvenuta l’altra notte in Alto Adige, a seguito di un malore, dopo che i carabinieri hanno usato il taser per fermarlo. Disposta l’autopsia nell’ambito di un procedimento penale contro ignoti. La vittima ha chiamato il 112 in evidente stato di agitazione, forse per l’uso di alcol e droga, segnalando persone fuori dalla sua stanza. I militari hanno cercato di entrare in casa, ma l’uomo ha dato in escandescenze.