Maxi-incendi in Colombia, scatta lo stato di calamità naturale. Fiamme a un chilometro da Bogotà. In fumo oltre 17mila ettari Le autorità attribuiscono l’evento eccezionale alle temperature record e alla siccità. Scatta l’emergenza per il fumo nella capitale. Dopo lo stop preventivo di 138 voli riprendono i collegamenti aerei