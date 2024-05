Coimputato di Ilaria Salis condannato a un anno e 10 mesi

Budapest, 28 maggio 2024 – Un coimputato di Ilaria Salis è stato condannato in secondo grado – alleviando la sentenza del primo grado – a un anno e dieci mesi di carcere.

La sentenza è stata pronunciata oggi dalla Corte d'appello. Tobias Edelhoff, 29enne tedesco, è stato arrestato insieme a Salis il 11 febbraio 2023. La Corte, nella sentenza in primo grado a gennaio, lo aveva condannato a tre anni di carcere.

Contro la sentenza, la procura aveva fatto ricorso per una pena più severa, mentre l'imputato per un alleviamento. La Corte d'appello ha accettato quest'ultimo ricorso, stabilendo che l'imputato non ha partecipato alle aggressioni, anche se presente.