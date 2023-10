Cani radioattivi di Chernobyl: ecco cosa svela l'ultimo studio sui randagi

Chernobyl, 6 marzo 2023 - I cani randagi di Chernobyl sono stati modificati geneticamente dall’esposizione alle radiazioni. Lo sostiene uno studio appena pubblicato su Science Advances e condotto dagli scienziati del National Institutes of Health degli Stati Uniti a Bethesda, nel Maryland.

Pecore antistress prima degli esami: cosa dice l'ultimo studio americano

Orsa Sonia: come è morta e qual era la sua storia. "Per noi come di famiglia"

Cani randagi di Chernobyl: ecco cosa svela l'ultimo studio

Ma le modifiche genetiche sono state indotte esclusivamente dalle radiazioni? Questo dovrà essere approfondito. Lo studio è stato condotto su centinaia di animali che per tutti questi anni – dopo l’incidente alla centrale nucleare del 26 aprile 1986 - sono stati esposti alle radiazioni nella zona di ’alienazione’, dove è vietata la permanenza delle persone per un lungo periodo. Dalle analisi è emerso che i cani che vivono in prossimità dell’impianto costituiscono ormai da decine di anni popolazioni isolate dagli altri cani. La maggior parte di questi animali non si è mai spostata dalla zona, con le nuove generazioni che continuano a presidiare la stessa porzione di territorio.

Il team, guidato da Elaine Ostrander e Timothy Mousseau, ha prelevato il sangue dagli animali selvatici che popolano attualmente la zona. In un arco di tempo di circa tre anni, i ricercatori hanno raccolto campioni da circa 300 cani che vivevano nella centrale e intorno alla città spettrale. Dopo gli eventi del 1986, le autorità sovietiche hanno esortato la popolazione a evacuare l’area radioattiva. Molti scienziati avevano espresso la preoccupazione che gli animali colpiti dai residui delle scorie nucleare potessero espandersi e diffondere il rischio nucleare. In realtà, gli esperti hanno dimostrato che la popolazione di cani di Chernobyl è rimasta isolata da altre popolazioni canine per decenni, tanto che gli esami del DNA hanno evidenziato che i cani dell’area discendevano direttamente dagli esemplari presenti nella zona durante o subito dopo l’incidente al reattore.

Questo lavoro è stato svolto nell’ambito di un progetto più ampio, volto a determinare come i migliori amici dell’uomo si siano adattati per sopravvivere in uno dei luoghi più radioattivi del pianeta. Le conoscenze acquisite, commentano gli autori, potrebbero rivelarsi utili a stimare gli effetti dell’esposizione alle radiazioni a lungo termine sulla genetica e sulla salute umana. Le conseguenze derivanti da bassi livelli di radiazioni sono infatti ancora oggetto di accesi dibattiti nella comunità scientifica.

“La continua presenza di cani nell’area - afferma Ostrander - dimostra che la specie è stata in grado di sopravvivere e riprodursi nonostante le condizioni di radioattività, il che è piuttosto notevole”. Nei prossimi step, il gruppo di ricerca dovrà stabilire quali cambiamenti genetici possono essere attribuiti alle radiazioni e quali ad altri fattori, come la consanguineità o altri inquinanti. “Effettueremo altri campionamenti - conclude Mousseau - la conoscenza dettagliata della storia genetica di questi animali fornisce un focus ideale per gli studi futuri in questa direzione”.