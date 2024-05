Caccia J10 cinese spara razzi contro un elicottero australiano nel Mar Giallo. Canberra: “Inaccettabile”

Roma, 7 maggio 2024 - Caccia cinesi hanno lanciato razzi contro un elicottero australiano in missione Onu, rischiando di farlo precipitare. L'incidente, denunciato dal governo di Canberra, è l'ennesimo esempio della prepotenza del gigante asiatico, la strategia della 'rana bollita' già spiegata al Financial Times dal comandante uscente delle forze armate degli Stati Uniti nella regione dell'Indo Pacifico, l'ammiraglio John Aquilino. La Cina in poche parole cerca di alzare la tensione nelle zone che considera di sua influenza nel Pacifico, come Mar della Cina e Mar Giallo, con azioni sempre più aggressive e pericolose.

Caccia cinese spara razzi contro un Seahawk australiano

L'ultimo episodio sabato scorso quando i cacciabombardieri J10 cinesi hanno intercettato un elicottero Seahawk decollato dal cacciatorpediniere HMAS Hobart, in zona, hanno assicurato da Canberra, perché impegnato in un'importante attività per imporre le sanzioni Onu contro la Corea del Nord. Uno dei caccia di Pechino ha lanciato alcuni razzi sulla traiettoria di volo del velivolo australiano, sfiorandolo e mettendolo in difficoltà. Richard Marles, ministro della Difesa australiano, ha accusato i jet cinesi di un comportamento "completamente non professionale e inaccettabile". Mentre il primo ministro Anthony Albanese ha rimarcato il fatto che l'aggressione è avvenuta "entro lo spazio aereo internazionale", contro una missione per imporre le sanzioni della Nazioni Unite contro Pyongyang. Il governo australiano ha protestato vivamente con Pechino: "Abbiamo espresso le nostre preoccupazioni ed espresso formalmente che sono state pericolose e non professionali. La nostra HMAS Hobart continua ora il suo impegno nell'imporre quelle sanzioni del Consiglio di Sicurezza Onu", ha dichiarato Marles.

Un elicottero Seahawk

Cina: “Stava disturbando le nostre esercitazioni”

Ma Pechino ha rispedito al mittente le accuse, accusando l'elicottero australiano di spiare e disturbare le esercitazioni militari cinesi, del 3 e 4 maggio, proprio in quella zona. In una nota Zhang Xiaogang, portavoce del ministero della Difesa di Pechino, ha replicato: "Ciò che ha detto la parte australiana confonde giusto e sbagliato e critica gli altri, ma siamo fermamente contrari a tutto questo. Durante l'addestramento della flotta navale cinese nel mar Giallo, il cacciatorpediniere lanciamissili australiano Hobart ha inviato tre volte elicotteri per attività di ricognizione ravvicinata e per disturbare le normali operazioni". Quindi i caccia cinesi hanno solo eseguito delle procedure di avvertimento per allontanare l'intruso, che "sono state legittime, ragionevoli, professionali, sicure e pienamente conformi al diritto e alla pratica internazionale. Chiediamo all'Australia di rispettare la sovranità e le preoccupazioni sulla sicurezza della Cina, di smettere di diffondere false narrazioni, di limitare rigorosamente le azioni delle forze navali e aeree e di fermare tutte le azioni pericolose e provocatorie per evitare di danneggiare la relazione complessiva tra Cina e Australia e i due eserciti".