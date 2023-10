Attentato a Bruxelles, un uomo spara in centro: due morti e un ferito. “Ha gridato Allah Akbar”. Polizia: “Terrorismo”

Bruxelles, 16 ottobre 2023 - Due morti e un ferito in centro a Bruxelles. Un uomo in gilet fosforescente arancione ha aperto il fuoco contro tre persone questa sera nella capitale belga. Le vittime sarebbero svedesi. La sparatoria è avvenuta sul Boulevard d`Ypres a Bruxelles, la polizia indaga per terrorismo. L’attentatore è fuggito in scooter.

I media ricordano che questa sera si disputa la partita di calcio Belgio-Svezia e le due vittime indossavano maglie della nazionale di calcio svedese.

Ma la polizia belga sta privilegiano la pista terroristica, riferisce Le Soir. La rivista online Fdesouche ha scritto: "Uomo apre il fuoco con un kalashnikov, gridando 'Allah Akbar'. Ci sarebbero due morti e diversi feriti". Inoltre in un video l'attentatore, Slayem Slouma, rivendica l'appartenenza all'Isis.

Il video in rete

In un video diffuso in rete, l'autore della sparatoria rivendica la sua appartenenza allo Stato islamico e si vanta di aver ucciso dei non credenti. In arabo il terrorista dice di aver sparato a due persone per ''vendicare i musulmani e che viviamo e moriamo per la nostra religione''.

All'inizio della giornata, Slayem Slouma (il nome nel video) aveva scritto un messaggio sul bambino musulmano accoltellato domenica a Chicago, spiegando che se fosse stato cristiano, ''lo avremmo chiamato terrorismo e non un crimine brutale".

Notizia in aggiornamento