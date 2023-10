Il killer di Bruxelles in un video: “Sono dell’Isis”

Bruxelles, 16 ottobre 2023 – Abdeslam Jilani, il presunto autore dell'attentato nel centro di Bruxelles, ha rivendicato il suo atto in un video pubblicato su Facebook. "Sono un jihadista dello Stato islamico, chi ama, ama, chi non ama, non ama", ha detto. "Viviamo per la nostra religione e moriamo per la nostra religione".

Dopo una preghiera, continua. "Tuo fratello si è vendicato dei musulmani", "adesso ho ucciso tre svedesi", per poi concludere "Incontrerò il mio Dio, i musulmani saranno felici e chiedo perdono alle persone a cui potrei aver fatto del male".