Aereo con 62 persone a bordo precipita sulle case in Brasile. Tutti morti. Il video choc della caduta

Roma, 9 agosto 2024 – Tragedia aerea in Brasile. Un aereo passeggeri è precipitato in un complesso residenziale della città di Vinhedo, nello Stato brasiliano di San Paolo.

La zona del Brasile dove è precipitato l'aereo

Secondo le prime informazioni a bordo del velivolo, un Atr-72, viaggiavano 62 persone a bordo. Lo rende noto la compagnia aerea Voepass, precisando che 58 erano passeggeri e quattro membri dell'equipaggio. Nessuna delle 62 persone a bordo dell'aereo Voepass precipitato oggi a Vinhedo, in Brasile, è sopravvissuta all'incidente. Lo riferiscono le autorità municipali.

Secondo la Voepass Linhas Aéreas, compagnia proprietaria del velivolo, si tratta di un aereo passeggeri turboelica modello ATR-72 con una capacità di 68 passeggeri (più 4 di equipaggio).

"La Farnesina e il consolato generale di San Paolo stanno effettuando le opportune verifiche per escludere presenza di connazionali sull'aereo precipitato in Brasile nello Stato di San Paolo. Per info e emergenze contattare l'Unità di Crisi al numero +39 0636225 o CG a San Paolo +5511983460345”. Lo scrive la Farnesina su X.

Alcuni edifici residenziali sono stati travolti dall'aereo della Voepass precipitato a Vinhedo, nello stato brasiliano di San Paolo. Lo riferisce la protezione civile giunta sul posto. Il velivolo è precipitato in via João Edueta all'interno di un condominio residenziale, dopo aver perso circa 5 chilometri di altitudine in meno di 2 minuti.

Il volo era partito da Cascavel (nello Stato di Paraná) ed era diretto a Guarulhos (San Paolo). La Polizia militare, vigili del fuoco e protezione civile hanno inviato numerosi uomini e mezzi sul posto. Le autorità non hanno ancora pubblicato la lista passeggeri e al momento non si conosce il numero delle vittime.

ORA - Un aereo passeggeri cade dal cielo a Vinhedo, in Brasile. pic.twitter.com/IuepZlyV8T — Roberto Avventura (@RobertoAvventu2) August 9, 2024

I dati del portale FlightRadar24 mostrano che l'aereo, partito alle 11:56 è precipitato alle 13:22. Un minuto prima dello schianto l'aereo si trovava a un'altitudine di 17.200 piedi. L'orario di arrivo previsto a Guarulhos era alle 13:30, l'incidente sarebbe dunque avvenuto in fase di atterraggio. Numerosi video pubblicati su internet dai residenti - e ripresi dai media - mostrano l'aereo cadere a picco nella regione collinare a pochi chilometri dalla città di Campinas ed essere immediatamente avvolto dalle fiamme.

"Nelle immagini vediamo che l'aereo ha alcuni problemi di controllo, perché non riesce più a sostenersi. Dall'immagine è in stallo, cioè ha perso il supporto. Ha bisogno di una velocità minima per poter mantenere il supporto in aria”. Lo ha affermato Geraldo Portela, specialista in gestione del rischio e della sicurezza, ipotizzando tra le viarie possibili cause che hanno causato lo schianto dell'aereo in Brasile quella dello 'stallo’. Si tratta - ricorda il media brasiliano G1 - di una situazione in cui in cui l'ala perde completamente la portanza utile, provocando la caduta improvvisa dell'aereo. Una circostanza che, a seconda dell'altitudine e delle condizioni, può essere recuperata o meno in volo.