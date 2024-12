Germania, la folle usanza a Borkum: picchiare le donne per la Klaasohmfest

Berlino, 4 dicembre 2024 – Le tradizioni, si sa, sono spesso frutto di mentalità passate: sull’isola di Borkum, nell’estremo nord ovest della Germania, è tradizione che nella notte tra il 5 e il 6 dicembre – in occasione di San Nicola – gli uomini celibi mascherati colpiscano le donne sulle natiche con un corno di mucca. Ma ora, molte di loro hanno deciso di dire basta a una pratica che ritengono violenta e misogina. Si sono dunque rivolte alla Bild, che ha contattato gli organizzatori del festival ‘Borkumer Jungs e.V. 1830’.

Più di un centinaio di donne dell’isola hanno deciso di protestare pacificamente contro l’abolizione di questa tradizione, organizzando un sit-in davanti al centro culturale locale. “Non permetteremo che il Klaasohmfest venga rovinato”, cita uno degli striscioni. Dopo le polemiche, gli organizzatori avevano infatti promesso la cancellazione dell’usanza: “Rifiutiamo qualsiasi esercizio di violenza, soprattutto contro le donne. Ci scusiamo sinceramente per l’accaduto, soprattutto per la violenza del recente passato”.

L’isola è insomma divisa sul da farsi, ma da fuori le voci di condanna sembrano essere molto più forti delle apologie per questa peculiare pratica. “Usi e tradizioni non possono e non devono mai essere una giustificazione per la violenza contro le donne”, ha affermato Daniela Behrens, ministra dell’Interno della Bassa Sassonia, regione nella quale rientra anche Borkum. “Dal reportage sul festival Klaasohm emerge che non tutte le donne colpite erano d’accordo con questa usanza violenta – ha continuato – ma non è stato facile per loro esprimersi a riguardo”. “Faremo tutto il possibile per prevenire i crimini – ha commentato invece il capo della polizia locale Thomas Memering – Nessuna donna deve aver paura di essere colpita, ce ne assicureremo”. Proprio a questo fine, l’edizione di quest'anno del Klaasohmfest sarà presidiata da un numero record di agenti, così da garantire la salvaguardia di tutte le partecipanti. “Se la polizia venisse a conoscenza di qualche crimine, questo verrà perseguito in modo coerente e totale, come in passato”, ha assicurato Memering.