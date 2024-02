Biden sbarca su Tik Tok alla ricerca dei voti dei giovani (nonostante i timori sulla app)

Washington, 12 febbraio 2024 - E’ nel mirino per le frequenti amnesie e l’età troppo avanzata per guidare un paese come gli USa, e così l’81enne Joe Biden sbarca su Tik Tok alla ricerca dei voti dei giovani. La campagna per la rielezione del presidente ha infatti inaugurato un account sul social media più popolare tra i giovanissimi con un video in cui, occasione del Super Bowl, a Biden viene chiesto per quale squadra di football tifa, e il presidente risponde che è un fan degli Eagles. "I giovani del Paese hanno aspettato questo momento, il presidente ci viene a trovare dove siamo e noi l'aiuteremo per questo", è il commento di Aaron Parnas, un creatore di contenuti politici di Gen Z.

Circa una trentina di esponenti del Congresso, in maggioranza democratici, hanno account su Tik Tok, un social che è stato più volte messo sotto accusa, soprattutto dai repubblicani, per il fatto di dipendere da una società cinese, la ByteDance, tanto da vietarla sui dispositivi federali.

Biden non si unirà personalmente alla piattaforma e l'account sarà gestito interamente dallo staff della campagna elettorale.

Joe Biden

La Casa Bianca ha usato in passato Tik Tok per diffondere il proprio messaggio ai giovani su politiche cruciali, come la gestione del Covid, la guerra in Ucraina o le iniziative del presidente per le infrastrutture. Nel 2022, Biden ha invitato un gruppo di creatori del social media per un incontro privato con il presidente nello Studio Ovale, una mossa voluta da Comitato Nazionale Elettorale per ottenere il sostegno degli influencer in vista delle elezioni di midterm.

Ma i sondaggi infliggono un duro colpo ai tentativi di Biden di riscattarsi tra i giovani.

Secondo una rilevazione condotta da Abc News/Ipsos, l'86% degli interpellati ritiene infatti che il presidente degli Stati Uniti, 81 anni, sia troppo vecchio per un secondo mandato. Questa cifra comprende anche il 59% di interpellati che pensano che anche Donald Trump sia troppo vecchio con i suoi 77 anni per tornare alla Casa Bianca.

Un quarto degli americani (27%) afferma che solo Biden è troppo vecchio per ricoprire un altro mandato (ma non Trump), mentre solo un americano su dieci (11%) afferma che nessuno dei due è troppo vecchio per ricoprire di nuovo la carica di presidente. La maggioranza dei repubblicani (62%) sostiene che solo Biden è troppo anziano per un nuovo mandato, mentre la maggioranza sia dei democratici (69%) che degli indipendenti (70%) ritiene che entrambi siano troppo vecchi.