Biden rimuove Cuba dalla blacklist terrorismo

L’amministrazione Biden notificherà al Congresso l’intenzione di revocare la designazione di Cuba come stato sponsor del terrorismo come parte di un accordo facilitato dalla Chiesa cattolica per liberare prigionieri politici sull’isola. "Molte decine" di prigionieri politici e altri considerati dagli Usa ingiustamente detenuti saranno rilasciati. Gli Usa allenteranno un po’ anche la pressione economica su Cuba. Nel 2017 Trump inasprì invece la posizione degli Stati Uniti nei confronti dell’Avana.