Un bimbo di 10 anni ha ucciso due parenti crivellandoli di colpi in Louisiana. La polizia: “Siamo sotto choc”

Roma, 3 settembre 2024 – Un bambino di 10 anni ha confessato di aver ucciso, sparandogli, un uomo di 84 anni e sua figlia 31enne. La tragica vicenda è avvenuta in Louisiana, dove la polizia ha comunicato lunedì di aver preso in custodia il colpevole dell’omicidio di Joe Cornelius e Keisha Miles, trovati morti domenica mattina nella casa dell’anziano, nella cittadina di Minden.

Al momento la polizia ha detto di aver identificato il bambino come “parente” di Cornelius, ma non ha voluto fornire ulteriori informazioni. Inoltre, al momento gli agenti non hanno detto di non aver ancora determinato un possibile movente dell’omicidio.

Il capo della polizia di Minden, Jared McIver, ha dichiarato che la cittadina è “in stato di choc”: “Come può un ragazzino di 10 anni commettere qualcosa di così terribile?”, ha detto McIver. Secondo quanto dichiarato dal poliziotto a NBCNews, il bambino sotto accusa per duplice omicidio di primo grado.

I corpi delle vittime sono stati trovati crivellati di colpi e le armi del delitto sono due pistole, i cui caricatori sono stati trovati completamente vuoti. Al momento della sparatoria, riporta McIver, era presente in casa anche un bambino di 6 anni, che non è stato ferito. Il sospettato aveva inizialmente dato una versione diversa degli eventi, ma poco dopo ha ritrattato, confessando il delitto in presenza della nonna. Il capo della polizia ha descritto il bambino come “spaventato”, anche se sembrava avere “la mentalità per commettere un crimine come questo”.

Joe Cornelius era un noto attivista della comunità, membro del consiglio comunale e vice sceriffo dell'ufficio dello sceriffo della parrocchia di Webster. Secondo i media locali, nel 2013 era stato nominato sindaco ad interim dopo la morte del sindaco in carica.