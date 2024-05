Aviaria, studio Usa: “Virus H5N1 nelle fogne in Texas”. Ciccozzi: ecco le ipotesi e quali sono i rischi

Roma, 13 maggio 2024 – Il virus dell’influenza aviaria H5N1 rilevato nelle fogne, in Texas. La scoperta - annunciata in uno studio condotto dai ricercatori del Baylor College of Medicine di Houston – si riferisce al periodo tra il 4 marzo e il 25 aprile. Nello stesso periodo, negli allevamenti di mucche da latte sono stati registrati i focolai di H5N1 negli allevamenti di mucche da latte ed è stato con tagiato anche un uomo.

Le ipotesi degli scienziati

Secondo gli scienziati, “l’analisi del genoma delle sequenze riscontrate nelle acque reflue suggerisce l’origine aviaria o bovina dell’H5N1 ma non è stato possibile escludere altre potenziali fonti, in particolare l’uomo”.

Osserva l’epidemiologo: “ questo studio “ci dice che il virus dell’aviaria è presente nelle feci, ovviamente, ma non sappiamo se provenienti da bovini o dall’uomo. Quello che mi fa pensare è che potrebbero essere bovini asintomatici e questo potrebbe essere peggio. Non è un buon segnale sapere che ci potrebbe essere questa possibilità”.

Gli stessi ricercatori americani sottolineano come “la crescente presenza del virus H5N1 negli animali domestici solleva notevoli preoccupazioni sul fatto che l’adattamento virale a esseri umani immunologicamente fragili possa provocare la prossima pandemia influenzale”.

