Attentato in Pakistan, bomba nella stazione ferroviaria di Quetta: 25 morti

Roma, 9 novembre 2024 – Massacro in Pakistan, dove questa mattina un'esplosione ha devastato l’affollata stazione ferroviaria a Quetta, nella provincia del Balochistan, a sud-ovest del Paese. Il bilancio parziale è di 25 morti, tra cui 14 soldati, secondo quanto reso noto da un funzionario della polizia locale, Mohammed Baloch. I feriti sarebbero oltre una trentina, molti dei quali versano in condizioni critiche. Ma secondo i soccorritori il numero delle vittime è destinato ad aumentare.

Centinaia di passeggeri erano in attesa del treno quando è avvenuta l'esplosione, nelle prime ore del mattino. Il tetto della stazione è stato squarciato dalla potente esplosione. "Le prime indagini suggeriscono che si tratta di un attacco suicida", ha dichiarato alla dpa Azam Baloch, un funzionario della polizia locale.

In mattinata l'attentato è stato rivendicato dal gruppo separatista Esercito di liberazione del Baluchistan, come riporta il quotidiano 'Dawn'. L'esplosione è avvenuta vicino allo sportello dei biglietti, poco prima della partenza programmata di un treno. Oltre 100 persone stavano aspettando il Jaffar Express, in partenza dalla città di Quetta per la città di Rawalpindi nel Punjab. Jeeyand Baloch, portavoce del BLA, ha dichiarato: “Un attacco suicida è stato condotto contro un'unità dell'esercito pakistano alla stazione ferroviaria di Quetta mentre tornavano tramite il Jaffer Express dopo aver completato un corso presso la scuola di fanteria". L'attacco è stato eseguito da un attentatore suicida della Majeed Brigade, la squadra suicida del BLA. Al momento, non è stato confermato in modo indipendente che questo attacco sia stato condotto contro personale dell'esercito pakistano.