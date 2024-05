Kiev: maxi attacco russo notturno con 76 missili e droni

08:49

Zelensky: "Putin è un nazista"

"Nella Giornata del ricordo e della vittoria sul nazismo nella Seconda guerra mondiale, il nazista Putin ha lanciato un massiccio attacco missilistico contro l'Ucraina". Ha scritto così in un post su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, denunciando come "più di 50 missili e oltre 20 droni 'Shahed' abbiano colpito infrastrutture nelle regioni di Leopoli, Vinnytsia, Kiev, Poltava, Kirovohrad, Zaporizhzhia e Ivano-Frankivsk". "Tutti i servizi necessari lavorano per mitigare le conseguenze del terrore russo - conclude il presidente ucraino - Il mondo intero deve capire chi è chi. Il mondo non deve dare una possibilità al nuovo nazismo".