Atterrato il lander Slim: il Giappone è la quinta potenza sulla Luna

Bologna, 19 gennaio 2024 – Dopo un viaggio di oltre quattro mesi nello spazio, il lander Slim (Smart lander for investigating moon) dell’Agenzia spaziale giapponese è atterrato con successo sulla Luna. La notizia arriva a poche ore del fallimento di una missione simile – quella di Peregrine, costruita da Astrobotic per la Nasa – e dal lancio di SpaceX, la navetta diretta alla Stazione spaziale internazionale, con a bordo l’italiano Walter Villadei.

Il robot "SORA-Q", robot dotato di 2 telecamere, trasportato sulla Luna da Slim

Il Giappone è quindi diventato la quinta potenza mondiale a compiere un allunaggio dopo Stati Uniti, Unione Sovietica, Cina e India. L’atterraggio – durato circa 20 minuti – è stato di una precisione senza precedenti, ammettendo un errore di massimo 100 metri dall’obiettivo prefissato, ovvero un punto nei pressi del cratere Shioli. Non si tratta di una scelta casuale: in quella regione si ritiene che il mantello lunare sia accessibile anche dalla superficie; i materiali in questione potrebbero fare più luce sull’origine della Luna e della Terra. Il principale scopo della missione è proprio quello di raccogliere e analizzare rocce. Il modulo è dotato di diverse strumentazioni scientifiche, tra cui uno speciale spettroscopio e due piccoli rover lunari.

Slim è stato lanciato il 6 settembre 2023, con due anni di ritardo rispetto alla pianificazione iniziale; il 25 dicembre è entrato nell’orbita lunare. Lungo 2,7 metri, largo 1,7 e alto 2,4, pesa ben 590 kg ed è azionato da due motori da propulsione con una potenza di 500 newton ciascuno, a cui si aggiungono altri 12 motori da 20 newton. La precisione chirurgica dell’atterraggio è stata permessa da un sistema di analisi in tempo reale del terreno, che grazie a una telecamera di bordo riprenderà i crateri e calcolerà istantaneamente la posizione del lander e la giusta traiettoria verso l'obiettivo, con una tecnologia che si rifà a quella del riconoscimento facciale.

Al momento sono in corso i controlli per verificare le condizioni del lander, ma dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che la sala di controllo di Tokyo stia captando i segnali di Slim, sintomo che tutto è andato secondo i piani e che il modulo è integro. Notizie ufficiali saranno date tra poco nel corso di una conferenza stampa.

Notizia in aggiornamento