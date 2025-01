Russia, chiuso l’aeroporto di San Pietroburgo. “Abbattuti droni ucraini”

08:50

Russia: chiuso aeroporto San Pietroburgo causa droni ucraini

Nel riferire dell'abbattimento di due droni ucraini vicino a San Pietroburgo, le autorità russe hanno annunciato la chiusura temporanea dell'aeroporto locale per motivi di sicurezza. "Per garantire la sicurezza dei voli degli aerei civili, oggi, a partire dalle 7:45 ora di Mosca (4:45 Gmt), sono state introdotte restrizioni temporanee al funzionamento dell'aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo", ha dichiarato in una nota l'autorità di regolamentazione dell'aviazione Rosaviatsia. Nella nota si aggiunge che nello scalo non è possibile effettuare decolli e atterraggi. Intanto il governatore della regione di Leningrado, Alexandr Drozdenko, ha confermato la distruzione di due droni nella zona nelle ultime ore. L'abbattimento dei dispositivi senza pilota non ha provocato vittime o distruzione sul terreno, ha precisato. Il ministero della Difesa russo ha riferito ieri sera della neutralizzazione di 16 droni ucraini. Tuttavia, in mattinata i leader di alcune regioni hanno avvertito di nuovi attacchi con ordigni senza pilota.