Attacco russo nella regione di Kiev: un morto e 4 feriti. Turchia: “Vogliamo la pace”

07:29

Pace in Ucraina, Meloni: "Costringere la Russia in situazione di stallo"

"Ho letto le ultime dichiarazioni del presidente eletto degli Stati Uniti Trump. Cito testualmente: 'Putin dovrebbe pensare che è arrivato il momento (per fare la pace; ndr) perché ha perso. Quando perdi 700 mila persone, è il momento', 'voglio arrivare ad un accordo e il solo modo di arrivarci è quello di non abbandonare' l'Ucraina. Sono parole totalmente sovrapponibili a quelle che ho ripetuto, a nome dell'Italia, in molte occasioni". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un'intervista a Sette, settimanale del Corriere della Sera. "Abbiamo sempre detto - aggiunge - che l'unico modo per giungere ad una pace è costringere la Russia in una situazione di stallo, perché non c'è alcuna possibilità di pace se non l'equilibrio delle forze di campo e se la Russia ha campo libero nell'invasione dell'Ucraina. Questo è quello che sostiene l'Italia, e che dicono anche gli Stati Uniti".