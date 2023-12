Migranti, accordo Italia-Albania a rischio. L’Alta corte di Tirana sospende la ratifica

Tirana, 13 dicembre 2023 – L’accordo Italia-Albania sui migranti rischia di saltare. L’Alta corte albanese – corrispettivo della nostra Consulta – ha annunciato che da domani sospenderà le procedure parlamentari per la ratifica dell’intesa che prevede lo smistamento in due centri (ancora da costruire) su territorio albanese di naufraghi salvati dall’Italia in acque italiane.

La Corte è stata chiamata in causa da due ricorsi presentati separatamente dal Partito Democratico albanese e altri 28 deputati schierati a fianco dell'ex premier di centrodestra Sali Berisha. In entrambi si denuncia la violazione della Costituzione e delle convenzioni internazionali ai quali l’Albania aderisce.

In caso di ricorso, i giudici costituzionali sospendono l’iter per l’approvazione dell’accordo e hanno tre mesi per andare a sentenza.

Il premier albanese Edi Rama e Giorgia Meloni al momento della stipula dell'accordo, lo scorso 6 novembre (Ansa)

Commissione Ue: l’intesa Meloni-Roma un modello

Nel frattempo però Giorgia Meloni e Edi Rama incassano il sostegno della Commissione Ue. In una lettera inviata ai 27 in merito al tema migranti, Ursula von der Leyen definisce l’intesa tra Italia e Albania un “modello” a cui guardare. Un’”importante iniziativa”, esempio di “pensiero fuori dagli schemi, basato su un'equa condivisione delle responsabilità con i Paesi terzi in linea con gli obblighi previsti dal diritto dell'Ue e internazionale”

Notizia in aggiornamento