Destinazione Europa, via allo speciale di QN. Viaggio verso un voto consapevole

Dieci videointerviste ai protagonisti della politica italiana in vista dell’appuntamento elettorale dell’8 e 9 giugno. È il programma di ‘Destinazione Europa’, il vodcast di Quotidiano Nazionale per le prossime elezioni comunitarie, convinti come siamo che le Europee 2024, più che altri appuntamenti simili di altri, rappresentino una sfida politica interna al pari di quella continentale. In Italia, d’altronde, lo si è capito fin dalle prime battute di campagna elettorale. Lo dimostra il numero di leader di partito che gli italiani troveranno nelle liste di chi si candida ad andare a Strasburgo in questa decima legislatura: una partecipazione di gran lunga più alta di quella delle altre tornate.

L’altro incrocio che rende peculiare questa campagna elettorale è poi quello dei temi, poiché a una politica europea che – dall’ambiente, all’economia, dalle abitazioni agli alimenti, passando per le liberalizzazioni e la concorrenza – oggi è sempre più presente nelle vostre vite, si associano mai come stavolta temi squisitamente nazionali: dalla tenuta del governo e all’affermazione di un’opposizione coesa, dal premierato al campo largo e poi l’autonomia, la riforma del lavoro, della giustizia e quant’altro.

Affronteremo il tutto in un colloquio di mezz’ora con i protagonisti di ogni partito e con le domande di Agnese Pini, direttrice di QN-Quotidiano Nazionale, del condirettore Raffaele Marmo e dei giornalisti della redazione Politica. La prima videointervista ad Antonio Tajani, segretario di Forza Italia nonché vicepremier e ministro degli Esteri, è online sui nostri canali web. Qui sotto una sintesi di ciò che ne è derivato.