Sondaggi Usa, così l’Ai prevede le elezioni meglio degli esseri umani. A New York ha ‘sbagliato’ di 371 voti

New York, 21 settembre 2024. Gli esseri umani? Inutili e anche un po’ fuorvianti. La startup americana Aaru ha deciso che per ottenere dei sondaggi affidabili l’unica soluzione era quella di fare a meno delle opinioni di Gina e Carletto. Il modello sviluppato da Cameron Fink e Ned Koh, due ex studenti di college a Manhattan, interroga solo dei bot: programmi in grado di simulare la personalità di un essere umano.

Precisione

E così i due smanettoni Usa hanno dato vita a Dynamo, un software che interroga 5mila bot modellati sulle caratteristiche dell’ultimo censimento demografico americano. I risultati, secondo i suoi creatori, sono stupefacenti. Dynamo ha previsto correttamente l’esito delle primarie democratiche di New York, che vedevano un’accesa sfida tra George Latimer e Jamaal Bowman, sbagliandosi di appena 371 voti.

Come funziona

Dynamo è in grado di replicare fedelmente la popolazione Usa, creando bot capaci di pensare e quindi di votare come farebbero le persone reali che stanno simulando. “A ogni bot – spiega Semafor, il giornale online che per primo ha raccontato la realtà di Aaru - vengono dati centinaia di tratti per modellarne la personalità: dalle aspirazioni alle relazioni familiari”. Questi programmi navigano continuamente sul web, dove raccolgono lo stesso tipo di informazioni delle persone che stanno imitando. A seconda delle notizie a cui sono esposti, possono così cambiare le loro preferenze di voto. Ad esempio dopo il tentato omicidio di Donald Trump, una grossa fetta di bot ha deciso che avrebbe votato per il tycoon alle presidenziali.

I vantaggi

Questo tipo di sondaggi ha due grossi vantaggi: la rapidità e i costi. Per ottenere i risultati basta aspettare tra i 30 e i 90 secondi, mentre il prezzo è di un decimo rispetto alle rilevazioni tradizionali. E sono già diverse le aziende (alcune anche tra le 500 più ricche d’America, secondo la classifica di Fortune) e le campagne politiche che si stanno affidando a Dynamo.

Il futuro

Fink e Noh, però non vogliono fermarsi qui. L’obiettivo entro due anni è creare un sistema che consenta di simulare l’intero globo: "dal modo in cui vengono coltivati i campi in Ucraina a come ciò influisce sulla produzione di petrolio in Iraq; sul commercio attraverso lo stretto di Malacca e sulle elezioni comunali di Baltimora". Secondo i creatori di Aaru, i bot cambieranno totalmente il modo di condurre sondaggi: “Il metodi tradizionali da qui alle prossime elezioni presidenziali Usa non esisteranno più. Quando si interrogano persone reali non si sa mai se ti stanno raccontando la verità”.