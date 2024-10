Elezioni Usa 2024: le notizie del 28 ottobre

Roma, 28 otttobre 2024 – A poco più di una settimana dal giorno del voto, Donald Trump sfida i suoi avversari da New York, una delle roccaforti dei democratici americani: l’ex presidente ha tenuto un comizio-show incendiario al Madison Square Garden. "Sono qui oggi con un messaggio di speranza: con il vostro voto metterò fine all'inflazione, farò tornare il sogno americano", ha promesso il tycoon dal palco. Con lui la moglie Melania Trump, ma anche alcune star: il wrestler Hulk Hogan, l'ex conduttore ultraconservatore di Fox News Tucker Carlson e il comico Tony Hinchcliffe, che ha acceso forti polemiche con il suo monologo, infarcito di insulti razzisti contro i portoricani.

Donald Trump durante il comizio al Madison Square Garden di New York (Getty Images via Afp)

Rispetto ai pronostici sul voto, il mondo degli investitori – soprattutto europei – sembra avere più fiducia in una vittoria di The Donald, piuttosto che in quella di Kamala Harris. E con i sondaggi che non sciolgono il nodo della vittoria, ma danno i due candidati testa a testa, gli elettori sembrano dividersi lungo la linea del genere: le donne sono in larga parte a favore di Harris per la difesa della legge sull’aborto e per i programmi di assistenza sanitaria e alle famiglie, mentre gli uomini propendono per Trump. Lo scarto è di 12 punti percentuali.