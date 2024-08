Fuga di cervelli? Per fermarla imitiamo lo sport

Sono bellissimi i ragazzi italiani che vincono alle Olimpiadi. Sono bravi, e perciò anche più belli. E orgogliosi di essere italiani. E allora perché molti loro coetanei invece se ne vanno, se ne vogliono andare dall’Italia? Perché molti loro coetanei parlano di questo Paese come di una delusione? Non bisogna sottrarsi a queste domande, che sono urgenti, mente veniamo raggiunti dalle notizie di una Olimpiade che i francesi a corto di idee hanno infarcito di motivi banali di polemica e anche di brutte figure. E sono domande che aprono altre domande. Forse i ragazzi che fanno sport ad alto livello attingono a energie e motivazioni che agli altri sono negate? Ma un giovane che vuol diventare – che so – medico, imprenditore, o avvocato o giudice ha forse motivazioni minori? Impiega davvero energie minori, se pur d’altro genere?

Forse solo i campioni dello sport sono orgogliosi di essere italiani mentre quelli che provano a fare bene il mestiere per cui hanno studiato no? O forse i ragazzi dello sport trovano nella reale competizione, nel supporto degli allenatori e delle federazioni, insomma nel supporto dello Stato un vero supporto e una facilitazione dei talenti mentre ragazzi che provano l’università, che danno esami assurdi come i test di medicina o per divenire avvocati, o che provano una loro impresa si scontrano con tante mortificazioni del talento, con tante inutili pastoie burocratiche? Insomma, sono orgogliosi di essere italiani quei ragazzi sportivi che sono messi in condizione di mostrare il loro valore, anche in dura competizione, mentre gli altri no, in quanto sono afflitti da selve oscure di burocrazie e rendite di posizione baronali e professionali?

Certo, ogni storia è storia a sé, ma non è così raro vedere quanto le Olimpiadi (o gli Europei Under 19 di calcio) ci stanno sbattendo in faccia: i ragazzi italiani se li lasci correre liberi vanno forte, e meglio di tanti altri. Dobbiamo pensare che i nostri giovani siano forti solo a saltare, correre, spingere muscoli o dare di racchetta, scherma o remo? Chi fa sport sul serio sa che livello di dispendio intellettuale occorre. Non meno che una laurea! Non a caso gli sportivi più longevi sono quelli che hanno più testa, non solo muscoli. Allora applausi. Ma facciamoci qualche domanda.