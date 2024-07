Quanto costa lo yacht di Zuckerberg che si aggira per le coste italiane: il prezzo stimato

Roma, 9 luglio 2024 - Prosegue la ‘crociera’ italiana per il patron Meta, Mark Zuckerberg. Dopo esser stato avvistato all’Isola d’Elba, infatti, il creatore di Facebook è approdato venerdì scorso al porto di Castellammare di Stabia con il suo mega-yacht per un tour nel Golfo di Napoli. Virali le foto che hanno ritratto la super imbarcazione lunga ben 118 metri e che ieri ha salutato lo Stabia Main Port con tre colpi di sirena per riprendere il cammino e dirigersi verso Napoli. Ma qual è il suo valore?

Lo yacht

Parliamo di uno yacht Launchpad lungo complessivamente 118 metri, che può ospitare 24 persone e fino a 48 membri dell'equipaggio. Al suo interno, tra le altre cose, troviamo un campo da basket, un salone di bellezza, una sala cinema, una pista per elicottero, 13 cabine extra lusso e, ovviamente, la suite dedicata al numero uno di Meta. Inoltre, il mega-yacht sarebbe accompagnato da un altro yacht di lusso, lo Wingman, lungo 60 metri e dotato di un elicottero per gli spostamenti.

Il mega yacht di Zuckerberg in rada davanti via Caracciolo a Napoli

Quanto vale

Il Launchpad ha un costo stimato di circa 300 milioni di dollari. Cifra quantomeno sostenibile per una persona il cui patrimonio stimato è di quasi 140 miliardi di dollari. Tale yacht, costruito nel cantiere olandese Feadship, sarebbe un regalo che Zuckerberg si è fatto per festeggiare i suoi 40 anni.