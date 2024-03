Welfare aziendale per aiutare la genitorialità Le imprese farmaceutiche sostengono la genitorialità dei dipendenti con misure di welfare, prevenzione e formazione, aumentando del 45% il numero di figli rispetto alla media nazionale. Secondo il presidente di Farmindustria, la presenza femminile è fondamentale per la ricerca e la maternità è più diffusa dove l'occupazione femminile è alta. La transizione demografica è un tema cruciale per l'industria, con rischi per la sostenibilità del sistema sanitario e il ricambio generazionale nel lavoro.