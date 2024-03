Vuoi visitare una centrale nucleare? Ecco come prenotare un tour con Open Gate

Roma, 14 marzo 2024 – Vuoi visitare una centrale nucleare italiana? Basta iscriversi al tour previsto per la quarta edizione di “Open Gate”. In un momento in cui il dibattito per la realizzazione di nuove centrali nucleari sul territorio italiano, ci sarà la possibilità di far visita agli impianti che sono stati “spenti” dopo il referendum del 1987 (sull’onda del disastro nucleare di Chernobyl).

I posti disponibili

Si aprono le porte di cinque impianti nucleari italiani, oggi in decommissioning (smantellamento), a oltre 3.330 cittadini.

Le prenotazioni

Al via da oggi, 14 marzo, e fino al 22 aprile le iscrizioni solo online sul sito di Sogin per la quarta edizione di “Open Gate”, l'iniziativa con cui il Gruppo Sogin, nel fine settimana dell'11 e 12 maggio consentirà di visitare cinque centrali

Le centrali nucleari

Si potranno visitare le centrale nucleari di:

Trino (Vercelli)

(Vercelli) Caorso (Piacenza)

(Piacenza) Latina e Garigliano (Caserta)

(Caserta) per la prima volta l'impianto Itrec di Rotondella (Matera).

L’iniziativa di Sogin

Sogin, che è la società di Stato che si occupa che si occupa dello smantellamento delle ex centrali nucleari e dello smaltimento dei rifiuti, ricorda che Trino raggiunse durante l'esercizio il record mondiale di funzionamento a piena potenza, Caorso (Piacenza) è la più grande del nostro Paese, Latina, all'epoca del suo avvio fu la centrale più potente d'Europa e Garigliano (Caserta), con la caratteristica “sfera bianca” che racchiude il reattore. L'impianto Itrec di Rotondella (Matera) è stato il principale impianto nucleare di ricerca del Mezzogiorno.

I percorsi anche per bambini

Sono previsti due percorsi di visita, "zona controllata” e “area industriale”, per le centrali di Trino, Caorso, Garigliano e per l'impianto Itrec di Rotondella, mentre per Latina è programmato un solo percorso, “area industriale”. Nell'area industriale possono accedere, se accompagnati, anche i minori dai sei anni in su.

Sicurezza

Nei tour, della durata di circa due ore, i tecnici Sogin faranno ripercorrere i luoghi che rappresentano un pezzo di storia industriale del nostro Paese e racconteranno il lavoro che svolgono ogni giorno, nel rispetto dei criteri di massima sicurezza, per terminare lo smantellamento degli impianti nucleari e gestire i rifiuti radioattivi, dal loro stoccaggio nei depositi temporanei alla sistemazione definitiva nel Deposito Nazionale.