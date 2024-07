Vodafone e Meta insieme per ’liberare’ la rete

Vodafone e Meta collaborano per trovare una nuova modalità per rendere più efficiente la capacità di rete e consentire a a i clienti di telefonia mobile di visualizzare un maggior numero di video brevi in alta qualità. Meta lavora sull’ingegneria video e sull’implementazione dell’infrastruttura; Vodafone ha liberato e reso più efficiente la capacità di rete su alcuni dei suoi siti 4G/5G più utilizzati, con un beneficio per i clienti in luoghi affollati come centri commerciali, stazioni, fermate del trasporto pubblico. La collaborazione è aperta a tutti gli attori dell’ecosistema per migliorare l’uso efficiente delle risorse di rete.

Questa collaborazione "apre la strada a un uso più efficiente delle risorse di rete esistenti. Vodafone e Meta hanno implementato queste ottimizzazioni in tutti i mercati europei di Vodafone e intendono promuovere miglioramenti e ulteriori efficienze" spiega Alberto Ripepi, Chief Network Officer di Vodafone.

"Ci impegniamo a continuare la nostra collaborazione con partner innovativi come Vodafone per spingere i confini dell’ottimizzazione video", dichiara Gaya Nagarajan, vicepresidente di Network Engineering di Meta.

Red. Eco.