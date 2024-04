Vinitaly and the City. Il ‘fuori salone’ cresce fra degustazioni, masterclass e incontri

Se la fiera assume un carattere sempre più definito e professionale, cresce e diventa sempre più centrale per il pubblico e per la cultura del vino ‘Vinitaly and the city’ il fuori salone dedicato a pubblico e appassionati, i ’wine lovers’ che si tiene dal 12 al 15 aprile fra degustazioni, masterclass e conversazioni. Un successo ormai ampiamente certificato se è vero che ci sono richieste di espandere il brand anche in altre zone d’Italia e, come già anticipato da Veronafiere, un appuntamento si terrà già quest’anno in Calabria: dal 12 al 15 luglio al parco archeologico di Sibari (Cosenza). L’ad di Veronafiere, Maurizio Danese, ha rimarcato come questo tipo di manifestazione sia anche un’opportunità per comunicare con un pubblico giovane, più difficile da raggiungere per il mondo del vino.

Il biglietto, a pagamento, comprende token per degustazioni ed esperienze. Fitto il programma, articolato fra Piazza dei Signori (Loggia di Fra Giocondo, Loggia Antica), Torre dei Lamberti, Cortile Mercato Vecchio e Cortile del Tribunale. A completare le proposte degustative nelle varie lounge, le masterclass nella Sala Consiliare del Palazzo Scaligero sede della Provincia di Verona (Piazza dei Signori – Loggia di Fra Giocondo) che per il secondo anno consecutivo apre i suoi spazi alle lezioni enologiche.

Si sale così in cattedra già nella giornata inaugurale con la presentazione in anteprima dell’annata 2015 dell’Amarone Valpolicella Classico di Bertani (12 aprile, 19.30). Si prosegue con i momenti firmati Regione Calabria a partire dall’abbinamento wine&oil di L’oro di Calabria: 4 vini per 4 olii (sabato 13 aprile, ore 15) per poi passare a Calabria dolce: conosciamo i suoi vini passiti (13 aprile, ore 18) fino a Calabria: gli eroici vini di montagna (domenica 14 aprile, ore 15). Dalla terra calabrese a quella siciliana con Sicilia enologica, vini & territori a cura di Irvo (lunedì 15 aprile, ore 18) per poi varcare i confini e raggiungere il suolo ungherese con Un trend in esplosione: i vini vulcanici d’Ungheria organizzato da Hungarian Winemarketing Agency (14 aprile, ore 21).

Le essenze dell’Asiago sono al centro di Asiago DOP drink, botaniche e sapori realizzato dall’omonimo consorzio di tutela (13 aprile, ore 21) mentre, anche per l’edizione 2024, il wine writer Ian D’Agata si sposta da Vinitaly con MicroMegaWines e gli artisti della vigna: Viaggio inedito tra le produzioni italiane di nicchia (14 aprile, ore 18) per una versione pop delle masterclass fieristiche con la replica prevista per lunedì 15 aprile (ore 21).

La mappatura vinicola tricolore, per tutta la durata del fuori salone, è protagonista anche dei Wine Talk condotti dall’enologo e divulgatrice del vino Sissi Baratella nella lounge Flover in Cortile Mercato Vecchio, uno spazio dedicato al dibattito tra pubblico e produttori. Dodici confronti che spaziano da Verona all’Argentina con Masi (12 aprile, ore 18.15) alle diverse personalità di Italian Wine Brands (12 aprile, ore 19.45 e 14 aprile, ore 15) passando per il Gavi Docg, il signor bianco piemontese (13 aprile, ore 16.45), gli autoctoni di Calabria (13 aprile, ore 18.15) e la versatilità del Mantonico, tra antico e moderno (14 aprile, ore 19.45). Focus anche sulla viticultura eroica siciliana (14 aprile, ore 16.45) e la doc Etna (15 aprile, ore 18.15) senza dimenticare il talk sul Rosso che più rosso non si può con ospite il Consorzio Tutela Vini Valpolicella (15 aprile, ore 19.45).

Assieme anche Marisa Cuomo, Montezovo e Dacastello Vini (13 aprile, ore 19.45) fino al Valdobbiadene superiore di Cartizze, l’abito più prezioso del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg (13 aprile, ore 15). Ricorrenza speciale, infine, per il Collio che con l’omonimo consorzio di tutela celebra i suoi primi 60 anni (14 aprile, ore 18.15).

A margine anche i Wine Speech, sempre tenuti da Baratella, che andranno a presentare le produzioni calabresi (13 aprile, ore 16 e 14 aprile, ore 17.45 – stand Calabria, Cortile Mercato Vecchio), gli spumanti di Sicilia (13 aprile, ore 17.45 – stand Sicilia, Cortile del Tribunale) e la Doc Marsala (14 aprile, ore 16 - stand Sicilia, Cortile del Tribunale) oltre alle proposte enoiche di Coop (13 e14 aprile, ore 19.15 – stand Coop, Cortile Mercato Vecchio).