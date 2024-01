Financial Times: Villa Certosa è in vendita. Il prezzo e i possibili acquirenti

Roma, 31 gennaio 2024 – Ben 4.500 metri quadrati, con 126 stanze e un parco di 120 ettari. Non solo anche un vulcano artificiale pronto ad eruttare per il piacere degli ospiti alle feste. Villa Certosa, storica residenza sarda di Silvio Berlusconi, sarebbe in vendita. A scriverlo è il Financial Times.

Villa Certosa è in vendita

La villa di Porto Rotondo che ha ospitato (fra gli altri) George W. Bush, Tony Blair, Mirek Topolánek, Vladimir Putin, José Luis Rodriguez Zapatero e José María Aznar, sarebbe in vendita.

La notizia del Financial Times

Lo scrive il Financial Times secondo cui i cinque figli dell'ex premier scomparso a giugno del 2023, hanno accettato di vendere l'immobile, affidando l'operazione alla società immobiliare milanese Dils.

Il prezzo

Secondo il quotidiano economico britannico la villa sarebbe in vendita a una cifra intorno ai 500 milioni di euro.

I potenziali acquirenti

La società, interpellata, non ha commentato. Tra i possibili acquirenti figurano miliardari emiratini, sauditi, indiani e statunitensi. Dils contatterà direttamente i potenziali acquirenti e non ci sarà alcuna pubblicità pubblica dell'immobile. Le visite dovrebbero iniziare a febbraio.