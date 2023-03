Videogiochi, da Zelda a Diablo IV le novità in uscita nel 2023

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Roma, 10 gennaio 2023 - Dvd e blu-ray non vanno più di moda. Il mondo dei videogiochi punta sempre di più sul digitale. A dirlo sono i dati presentati da GamesIndustry - leader nel fornire notizie e informazioni sul mercato dei videogame – secondo cui nel 2022 sono stati spesi 173,8 miliardi di dollari per acquistare giochi, dlc, aggiornamenti e altri contenuti a pagamento in formato digitale, mentre si è fermata ad appena 10,7 miliardi di dollari la spesa effettuata per acquistare giochi in dvd o blu-ray. Una tendenza che è destinata a crescere ancora di più nel corso degli anni, sia per la facilità con cui è possibile accaparrarsi gli ultimi giochi in uscita rimanendo comodamente seduti sul divano e senza il rischio di non trovare copie in negozio, sia perché sono sempre di più i titoli che propongono aggiornamenti e contenuti esclusivi a pagamento da comprare online. L’acquisto dei videogiochi in generale ha però subito una leggera battuta d’arresto rispetto al boom del 2020 e del 2021, quando si passava in casa la maggior parte del tempo causa Covid. Nel 2022, infatti, secondo i dati elaborati da Newzoo - leader nell’analisi del mercato dei videogame - il mondo videoludico ha registrato...