Venduta a L’Occitane. Dr. Vranjes Firenze

Bluegem (in foto l’ad Stefano Banfo), il fondo di private equity paneuropeo specializzato in investimenti nel settore dei consumi dal 2007, ha venduto Dr. Vranjes Firenze, marchio leader nel settore dei profumi per la casa, al gruppo L’Occitane. Dr. Vranjes ha più che triplicato le vendite, superando i 42 milioni di euro nel 2023.